Galatasaray'da dev kriz! Transfer...
Galatasaray, yaz transfer döneminden sonra ikinci bir krizi de ara transfer döneminde yaşayacak.
Sarı kırmızılılarda yeni bir transfer krizi patlak vermek üzere... Sarı- Kırmızılılar, yaz transfer döneminde, yeterli transfer yapamamış ve taraftarları büyük tepki göstermişti.
Cimbom, FFP gereği transferlerini gerçekleştiremediği için büyük sıkıntılar çekti. Galatasaray yönetiminin ocak ayı transfer döneminde de sıkıntısı büyük...
Cimbom, finansal fair play gereği transfere 400 bin Euro ayırabiliyor... Mevcut durumda oyuncu satmadan, transfer yapması mümkün değil. Maicon ve Feghouli gibi isimleri satmak zorunda...
Ancak şu ana kadar Brezilyalı stoper Maicon ve Cezayirli 10 numara Feghouli'ye gelen bir transfer teklifi yok...
Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in istediği oyuncuları alabilmek için çözüm arıyor.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gelişmeleri yakından takip ettiği ve ocak ayında transferlerin gerçekleşmesi için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi. Terim, 2 golcü ve 1 stoper istiyor. (Takvim)
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