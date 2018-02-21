Galatasaray'da dev kriz! Muslera...
İlk sezonunda oynadığı 21 lig maçında 14 gol yiyen Fernando Muslera Galatasaray’daki 7 yıllık kariyerinin en kötü (27 gol) sezonunu geçiriyor
Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren Fernando Muslera'ya eski kaleci antrenörü Taffarel'in dönüşü de yaramadı. Yan toplara çıkmayan ve bireysel hatalar yapan Muslera, ligdeki ilk 21 haftalarkıyaslandığında sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerinde en çok gol yediği dönemi yaşıyor. İstatistikler de Uruguaylı kalecideki düşüşü gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda oynadığı 21 maçta 14 gole engel olamayan Muslera, sonraki dönemlerde sırasıyla 24, 17, 24, 26 ve 21 gol yedi. Bu sezon bu rakam 21 maçta 27 gole çıktı.
(SABAH)
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