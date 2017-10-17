Galatasaray sahada fırtına gibi eserken, yönetim de saha dışında yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da huzursuzluk istemeyen Başkan Dursun Özbek'in geçmişten kalan borçları da kapattığı ve 10 milyon Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Ayrıca derbi öncesi futbolculara bir müjde daha gelecek. Bu sezon başında prim sistemini kaldıran yönetim yeni sözleşmelerdeki maç başı parasına puan kıstası getirmişti. Ancak takıma F.Bahçe maçı için prim verilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HER YERDE LİDER

Sezonu Avrupa'daki Östersunds maçlarıyla açan Galatasaray için Temmuz ayında geçerli Passolig kart sayısı 511 bindi ve sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisindeydi. Ancak Tudor ve öğrencilerinin performansı taraftarları tribüne çekti. Geçen 8 haftada Galatasaray adına tam 90 bin adet yeni Passolig kartı satın alındı. 601 bin rakamına ulaşan Galatasaray puan tablosunda olduğu gibi Passolig sayısında da zirveye çıktı. Galatasaray'ın ardından 588 binle Fenerbahçe geliyor ve Beşiktaş 553 binle 3.sırada yer alıyor. 40 bin kombineye sahip Galatasaray maçlarını Türk Telekom Stadı'nda kapalı gişe oynarken, deplasmanlarda da taraftarı tribünleri dolduruyor.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

Konya'da Galatasaraylı bir taraftarın darp edilmesi ile ilgili görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Büyük tepki çeken görüntülerde, elindeki sarı-kırmızılı formayı vermek istemediği için saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu'nun ifadesinden sonra ST, MEF ve yaşı 18'den küçük 2 çocuk toplam 4 kişi gözaltına alındı. G.Saray, Karaoğlu'nu Fenerbahçe derbisine davet etti. Atiker Konyaspor yönetimi de olayı kınayarak Karaoğlu'nu Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacağı maça çağırdı.

RODRİGUES ALARMI

G.saray'ın Atiker Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın ilk yarısında oyundan çıkan Rodrigues'in durumu belli oldu. Yapılan açıklamada, "Adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Rodrigues'e yapılan tetkiklerinin ardından, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir" denildi. 26 yaşındaki oyuncunun Pazar günkü Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, Rodrigues'in tedavisine başlandığı aktarıldı. (Sabah)