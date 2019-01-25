Galatasaray'da çifte sürpriz...
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ndiaye ve Donk'un yerini Goralski ve Romanczuk ile doldurmayı planlıyor.
Orta sahada görev yapan ve sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ndiaye ile Donk’un yerini doldurmayı planlayan Galatasaray çalışmalara başladı.
Cim Bom, Polonyalı olan ve Bulgaristan'da Ludogorets forması giyen 26 yaşındaki Jacek Goralski ile ülkesinde Jagiellonia’da görev yapan 27 yaşındaki Taras Romanczuk’u gündemine aldı.
Yabancı kontenjanında sadece 2 kişilik yer olması nedeniyle Fatih Terim bu transferleri sezon sonuna bıraktı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle