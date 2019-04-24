Galatasaray’da çifte kupa seferberliği
Yönetim, hem ligde hem de kupada zafer için harekete geçti.
Florya’ya giden başkan Cengiz ile kurmayları, Fatih Terim’le buluştu ve “Size her zaman güveniyoruz. Hedefe ulaşacağız” sözleriyle moral verdi.
LİGDE ve Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Galatasaray’da çifte kupa için deyim yerinde ise ‘olağanüstü hal’ ilan edildi... Ligde kalan 5 maçını da kazanması halinde 22. şampiyonluğuna uzanacak olan Aslan’da yönetim tam kadro halinde gittiği Florya ziyaretinde teknik
direktör Fatih Terim’e “Size güveniyoruz, inanıyoruz! Yanınızdayız ve kenetlenip bu hedefe inşallah ulaşacağız” sözleriyle moral verdi. Oyuncuların ödemelerine de hassasiyet gösteren yönetim, takımın saha içine konsantre olması için yoğun mesai harcama kararı aldı.
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