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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Galatasaray'da çifte kupa hesapları

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Galatasaray'da çifte kupa hesapları

Galatasaray Futbol Takımı, önündeki 1 haftalık süreçte çıkacağı 2 kritik müsabaka sonrasında iki kupa birden kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Kupası'nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, tarihinde 23. kez final müsabakasında mücadele edecek.  

Galatasaray, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda son kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'e veda eden Ege temsilcisini yenerek sezonun ilk kupasını kaldırmaya çalışacak.

Medipol Başakşehir ile lig finali

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girdiği Medipol Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak.  Süper Lig'de 31. haftadaki Beşiktaş derbisini kazanarak liderliği devralan sarı-kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider götüren Medipol Başakşehir ile 33. haftada karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü ağırlayacağı Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda, lig son hafta müsabakaları öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

İç saha performansına güveniyor

Medipol Başakşehir ile ligin düğümünün çözülebileceği maça çıkacak Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de iç sahada yaptığı son 35 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederek yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken 5'inde berabere kaldı.

Galatasarayda çifte kupa hesapları

Sıkıntılı dönemi atlatıp, hedeflerden kopmadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezona ise sıkıntılı bir şekilde başladı. Geçen sezonu 29 golle tamamlayan Bafetimbi Gomis'i satan Galatasaray, UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında yaptığı anlaşma gereği santrfor transferi gerçekleştiremedi.

Sezonun ilk yarısında golcü eksikliğini hisseden sarı-kırmızılı ekip, yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Serdar Aziz'in aldığı uzun süreli cezalar nedeniyle sıkıntı bir süreç yaşadı.

Ligin devre arasında kadrosunda önemli bir yapılanmaya giden Galatasaray, savunmaya Christian Luyindama ve Marcao'yu, forvet hattına ise Kostantinos Mitroglou ile Mbaye Diagne'yi transfer etti.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, yaşanan değişiklikle ligin ikinci devresinde geriden gelerek şampiyonluk yarışında öne geçti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

8 puan farkı kapattı

Galatasaray, ligde uzun süre zirve takibini sürdürürken, 8 puan farkı kapatıp öne geçti.  Ligin 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü.

Sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan topladı. Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise 11 karşılaşmalık süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanda kaldı.

Ligde mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 maçtır yenilmiyor.  Ligin 14. haftasında 2 Aralık 2018'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında rakiplerine 3 puan şansı vermedi.

Galatasaray, ligde çıktığı son 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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