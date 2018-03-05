Galatasaray'da Cenk Ergün ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da futbol direktörü görevinde bulunan Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Kulübü'nde 2006 yılından bu yana tam 12 senedir görev yapan Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.
Bugün itibarı ile Galatasaray yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Cenk Ergün ile sarı kırmızılı kulüp vedalaştı. Teknik Direktör Fatih Terim'in gelmesi ile Florya'daki görevlerinden alınmış ve mesai sahası Dursun Özbek tarafından başkan danışmanı olarak Türk Telekom Stadyumu'na taşınmıştı.
Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, Ergün ile yolları ayırma kararı aldı.
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