GALATASARAY'DA BOLT BOMBASI

Yönetim kurulu toplantısında, pistlere veda ettikten sonra futbolculuğa göz kırpan Usain Bolt konusu açıldı. Marka değerine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle Jamaikalı ünlü sprintere teklif götürülmesine sıcak bakanlar oldu. Futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Galatasaray'ın da gündemine girdi. Dünyaca ünlü atletin şöhretinden faydalanmak isteyen Özbek yönetimi, geçtiğimiz salı yapılan toplantıda, kulübün marka değerini yükseltmek için Jamaikalı atletin kadroya katılması düşüncesini masaya yatırdı.

Bolt'un milyarlarca insan tarafından tanınması nedeniyle Galatasaray isminin Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar dünya manşetlerinde yer alacağını düşünen bir yönetici, 30 yaşındaki ünlü atlete davet yapılması fikrini ortaya attı. Bolt fikrini kabul eden yöneticilerin, "Eğer alabilirsek dünyada pek çok insan Galatasaray'ı yakından takip etmeye başlar. Dünya bizi konuşur ve maçlarımız çeşitli ülkelerde canlı yayınlanır. Ayrıca tribünler dolar, forma satışları artar. Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz de yükselir" dedikleri bildirildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Yönetimdeki bazı isimlerin bu projeye olumlu bakmasına rağmen çoğunluğun projeye karşı çıkmasıyla Bolt transferi rafa kalktı.

BOLT'UN TALİPLERİ ÇOK

İngiliz basınına konuşan Bolt'un menajeri Ricky Simms, "Bir düzine kulüp Bolt'u kadrosunda görmek istiyor. En yakın kulüp ise Dortmund. Bolt'un hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" demişti.

Bolt'a son olarak Ada'dan Burton Albion talip olmuştu.