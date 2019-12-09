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Futbol
09.12.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması! Sakatlık...

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Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray, Adem Büyük'ün sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük’ün tedavisine başlandı.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. Öte yandan Radamel Falcao da takımla birlikte çalıştı.

Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacsın
Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın

Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes’te yapacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir sarı kırmızılı futbolcu, Parc de Princes’te bulunan medya merkezinde yerel saatle 18.00’de (TSİ 20.00) düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı...

"Muslera'yı maçın adamı seçerim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.
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Galatasaraydan Adem Büyük açıklaması Sakatlık...

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