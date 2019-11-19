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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Galatasaray'da bir sakat daha! Luyindama'dan sonra...

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Galatasaray'da bir sakat daha! Luyindama'dan sonra...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen oyuncuların yanı sıra Mario Lemina'nın da tedavi sürecinde olduğu açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. İdmanın devam eden kısmında ilk olarak 5x5x5 pas ve destek oyunları, ardından 10’a beş sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları ve 5x5x5 dar alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul’a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama’nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncunun İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.
Takımdan ayrı özel program uygulanan Şener Özbayraklı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı.
Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya’ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul’a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü kulüpte gerçekleştirecek.

Florin Andone, günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdi.

A Milli Takımı kampından dönen Ömer Bayram, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Cezayir Milli Takımı ile dün akşam Botsvana’ya karşı forma giyen Sofiane Feghouli, idmanda yer almadı.
Galatasaray, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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