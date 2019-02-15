Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
GeriFutbol Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.02.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup olurken, yapılan analizlerde zayıf halkanın savunma ikilisi Marcao-Luyindama değil, orta saha hattı olduğu açıkça ortaya çıktı.

Ali Naci Küçük / Spor Arena

Sarı kırmızılı teknik heyet sabah saatlerinde Florya’ya gelerek Benfica maçını tekrar izleyip, verileri inceleyip analizini yaparken mağlubiyette en kilit bölge orta saha olarak belirlendi.

Bireysel performans olarak ise özellikle Fernando ve Belhanda'nın istenileni veremediği göze çarptı.

Fernando Benfica maçında girdiği 17 ikili mücaleden sadece 5'ini kazanabilirken 10 pasının 6'sı hatalı oldu.

Belhanda ise Benfica karşısında girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. 10 orta girişiminden 8'inde başarısız oldu ve rakip yarı sahada %44 pas isabetiyle oynadı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Kasımpaşa - Galatasaray
    3
    MS2
    1,65
    22808kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından orta saha oyuncularının performansından memnun olmadığını söylemişti...

"İşimiz zor ama her şeyi deneyeceğiz"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi. Terim, ayrıca UEFA’nın bu turda VAR’ı uygulamaması hakkında ise "UEFA, kupasına üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok" yorumunu yaptı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay’da

Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı

Yurt dışına en yüksek bedelle transfer savunma oyuncuları

Aboubakar Kamara, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı