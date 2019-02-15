Galatasaray'da Benfica yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup olurken, yapılan analizlerde zayıf halkanın savunma ikilisi Marcao-Luyindama değil, orta saha hattı olduğu açıkça ortaya çıktı.
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Sarı kırmızılı teknik heyet sabah saatlerinde Florya’ya gelerek Benfica maçını tekrar izleyip, verileri inceleyip analizini yaparken mağlubiyette en kilit bölge orta saha olarak belirlendi.
Bireysel performans olarak ise özellikle Fernando ve Belhanda'nın istenileni veremediği göze çarptı.
Fernando Benfica maçında girdiği 17 ikili mücaleden sadece 5'ini kazanabilirken 10 pasının 6'sı hatalı oldu.
Belhanda ise Benfica karşısında girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. 10 orta girişiminden 8'inde başarısız oldu ve rakip yarı sahada %44 pas isabetiyle oynadı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından orta saha oyuncularının performansından memnun olmadığını söylemişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle