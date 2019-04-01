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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Belhanda şoku

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Galatasaray'da Belhanda şoku

Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Koordinasyon, sürat ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi.

Gıda zehirlenmesi yaşayan Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun son durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Konstantinos Mitroglou, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Yuto Nagatomo, takımdan ayrı sahada kuvvete ve aerobik adaptasyona yönelik çalışmalara başladı.
Mbaye Diagne ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.

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