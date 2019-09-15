Galatasaray'da Belhanda korkusu! Sakatlığı ciddi...
Galatasaray, 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında çok önemli bir fire verdi... Karşılaşmanın 90. dakikasında Veysel Sarı ile çarpışması sonucunda suratına aldığı darbe sonucu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Younes Belhanda’nın sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.
Maç sonrası çekilen filmlerde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi. Belhanda, dün sabah erken saatlerde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında başarılı bir operasyon geçirdi.
Maske ile oynaması gündemde olan Faslı futbolcunun ne zaman sahalara döneceği ise belirsiz. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihinin plastik cerrahların kararına bağlı olduğu ifade edildi.
GÖZLER DEVLER LiGi’NDE
Öte yandan G.Saray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda çarşamba günü deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa maçının tamamında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
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