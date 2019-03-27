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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
27.03.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Galatasaray'da bedelsiz 3 transfer!

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Galatasaray'da bedelsiz 3 transfer!

Transfer çalışmalarında yazın boşa çıkacak isimleri üst sıralara yazan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3 yıldızı bonservis maliyeti olmadan sarı kırmızılı takıma kazandırmak istiyor.

Genel Kurul'da yaşananlara kulağını tıkayan ve şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yazın bonservisi elindeki isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.

Seçim belirsizliği yaşansa da kulübün 'sıfır bonservis' stratejisinde değişiklik olmayacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk, Sivasspor'un sağ beki Douglas ve Fulham'ın yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın gündemindeki yerlerini koruyor.

Bu isimlerin transferi halinde bonservis ödemeyecek olan Aslan, FFP'ye takılma riski de yaşamayacak.

Fatih Öztürk, Muslera'ya yedek olarak düşünülüyor. Mariano'nun satılma ihtimaline karşılık Douglas ismi ön plana çıkıyor. Kiralık sözleşmesi bitecek Onyekuru yerine de Babel seçeneği oldukça cazip geliyor.

Premier Lig'de geçen hafta oynanan maçta Liverpool deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenerken, ev sahibi takımın tek golünü Babel kaydetmişti...

Fulham 1-2 Liverpool (MAÇ ÖZET)Liverpool, Fulham deplasmanında 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçların ardından Liverpool, 76 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe çıktı.
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