Galatasaray'da bayraklar yarıya indi
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayata gözlerini yumdu.
Bu acı haber herkesi yasa boğdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile bazı futbolcular, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sabah saatlerinde Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bartu ailesine ziyarette bulunmuştu.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken, idman öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde bayraklar yarıya indi ve saygı duruşunda bulunuldu.
Kalamış'ta Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları yarıya indirildi.
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