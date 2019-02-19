Galatasaray'da başarının sırrı Bartali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da başarının sırrı Bartali
GeriFutbol Galatasaray'da başarının sırrı Bartali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
19.02.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Galatasaray'da başarının sırrı Bartali

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da başarının sırrı Bartali

Ligin ikinci devresinde çıktığı 5 maçta 13 puanı hanesine yazan Galatasaray’da, futbolcuların fizik-kondisyon olarak yaşadığı değişim net şekilde görülüyor.

Fatih Terim’in İtalya’dan getirdiği ve Antalya kampında göreve başlayan Alberto Bartali’nin yaptırdığı çalışmalar, kısa zamanda etkisini gösterdi. Sezonun ilk yarısında ligin en az koşu mesafesine ulaşan takımlarından biri olan Galatasaray, ikinci yarıda maç başına 111 km. ortalamasını yakaladı. Ligin ilk bölümünde bu rakam 103 km. civarındaydı.

Selçuk'u ayağa kaldırdı
Pek çok oyuncuyla özel olarak çalışan Bartali’nin en büyük dokunuşu yaptığı isimlerden biri de Selçuk İnan... Cim Bom’un 33 yaşındaki kaptanı da son Kasımpaşa maçından sonra İtalyan kondisyonere övgü yağdırırken, 90 dakika sahada kaldığı maçta 11 kilometreden fazla koştu.

Galatasarayda başarının sırrı Bartali

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Belhanda'nın performansının sırrı mutlu olması"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Terim oyuncuların bireysel performanslarının da iyi olduğunu sözlerine ekledi.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 485Benfica - Galatasaray
    1
    MS1
    1,55
    2784kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Sözleşmemiz bitiyor ve...'

VakıfBank, Almanya deplasmanında

Şampiyonlar Ligi'nde DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...

Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde