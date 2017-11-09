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Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, koşu çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmana, Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni transferlerinden Mutlu Aksu Doğan'ın da katıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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