Galatasaray'da Babel gerçeği! 1 milyon euro...
Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.
Belhanda için D.Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak.
5 milyon euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon euro ek prim var.
İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon euro kazanan Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.
Falcao'nun Fransa Ligue 1 kariyerinden kesitler izliyoruz...
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