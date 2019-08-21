Galatasaray'da ayrılık! Kostas Mitroglou...
Galatasaray'da Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor.
Sarı kırmızılı kulüp, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a ile 32 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için görüşmelere başladı.
Galatasaray Yunan futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.
Mitroglou, sarı kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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