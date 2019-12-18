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Futbol
18.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık...

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Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık...

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ve hocası Okan Buruk’un da transferine onay verdiği Arda Turan, Galatasaray’la masaya oturması halinde ücretinde fedakârlık yapmaya hazır. Sarı-Kırmızılılar işi uygun bir maliyetle bitirecek.

Galatasaray ile Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta eski hocası Fatih Terim’in elini öperek buzları eriten Arda Turan, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor.

Son olarak tecrübeli futbolcunun teknik direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’ın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde, her türlü kolaylığı yapacaklarını dile getirdiler.

Terim’in onayıyla birlikte, Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la masaya oturmaları halinde ücretinde de fedakârlık yapmaya hazır.

UYGUN MALİYET POLİTİKASI

Bu transferin uygun bir maliyet karşılığında bitebileceği ifade ediliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla parlak bir tablo ortaya koymasa da, Galatasaray cephesinde Arda Turan transferine bir joker gözüyle bakılıyor.

Hem oyuncunun herhangi bir bonservisinin olmaması hem de düşük bir yıllık ücretle yuvasına dönecek olması, Sarı-Kırmızılılar tarafından pozitif bir gelişme olarak görülüyor. (Fanatik)

JOKER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Arda Turan’ın, zaman zaman Belhanda’nın yerine 10 numara pozisyonunda düşünüldüğü, zaman zaman da kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı öğrenildi. (Fanatik)

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Galatasarayda Arda Turanın imzası an meselesi Fedakarlık...


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