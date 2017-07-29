Galatasaray'da Ali Sami Yen anıldı

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, yönetici İsmail Sarıkaya'nın yanı sıra, disiplin kurulu başkanı Celal Emon ve Ali Sami Yen'in sevenleri katıldı.



Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Özbek, "Kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen'in 112 yıl önce attığı tohum bugün çınar haline geldi. Böyle değerli bir varlığı bize emanet ettiği için teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen'in emanetini daha ileri götürmeyi görev edindik." dedi.



Özbek, Seba'yı da unutmadı

Dursun Özbek ve beraberindekiler daha sonra Beşiktaş Kulübünün onursal başkanlarından Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, "Her ikisi de Türk sporuna büyük hizmetler verdi. Onların verdiği hizmetlerin büyüklüğü, derecesi bugün daha iyi anlaşılıyor. Bu büyüklerimizin Türk sporunda daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Her ikisinin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.