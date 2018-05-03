Galatasaray'da Ali Palabıyık bilmecesi!
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray, Ali Palabıyık yönetiminde ligde çıktığı son 2 maçı kaybetti, işte detaylar...
Başakşehir - Sivasspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş - Kayserispor / Barış Şimşek
Fenerbahçe - Bursaspor / Fırat Aydınus
Galatasaray'ın kritik deplasmanına ise Ali Palabıyık atandı.
Palabıyık yönetiminde ligde çıktığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, ondan önceki 4 maçta ise fire vermemişti.
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