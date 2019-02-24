Galatasaray'da 3 sakatlık birden
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Akhisarspor'la mücadele edecek Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Linnes, Fernando ve Diagne kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekipten sakatlıkları bulunan 3 futbolcu Akhisarspor maçına dahil edilmedi.
Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes; Benfica ile İstanbul’da oynanan maçta, sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendiniti oluşan Fernando Reges; Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilip tedavisine başlanan Mbaye Diagne, maç kadrosunda yer almadı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle