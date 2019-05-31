Galatasaray'da 2 milyon TL ödendi, kriz sona erdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde bugün Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Galatasaray Doğa Sigorta’da oyuncular, önceki gün yapılması gereken antrenmana çıkmadı.
Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak antrenmanı boykot etme kararı aldı.
Yönetim bunun üzerine basketbolculara dün 2 milyon TL ödeme yaptı ve oyuncular idmana çıktı.
Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma bugün saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
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