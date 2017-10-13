Ziyarete Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Camiası’nın önemli isimleri katıldı.

Ali Sami Yen’in kabrinin ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Sevgili kurucumuzu ziyaret edip ruhuna Fatiha gönderip kurmuş olduğu bu güzide kulübünün Türk sporuna, Türkiye’ye çok değerli bir marka olarak taşınmasında emekleri için kendisi ve arkadaşlarına teşekkür etmek amacıyla buradayız. Galatasaray’ın 36. başkanı olarak kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Ruhu şad olsun. İyi ki bu kulübü kurdun Ali Sami Yen Ağabey. Bize düşen görevi bu kulübü daha yukarılara taşımak. Zaten bir dünya markası olan kulübümüzü daha da üst seviyelere götürmek bizim görevimiz. Bütün Galatasaraylıların bu görevi layıkıyla yapacağımızdan şüphesi olmasın” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise ziyaret sırasında yaptığı açıklamada “Kulübümüzün 112. kuruluş yıl dönümünü bugün başlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi de kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşlarını hatırlayarak başlıyoruz. Onlar 22 genç arkadaş olarak ufak büyüme başlatmışlardı. 112 yıl içinde dev bir kuruluş haline geldi. Başkanımızın dediği gibi dünyanın her tarafından tanınan camiamızı şerefle temsil eden bir kuruluşuz. Bu nedenle hepimiz Sayın Ali Sami Yen ve arkadaşlarına müteşekkir olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SEBA’NIN MEZARI DA ZİYARET EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen'in mezarı başında yapılan ziyaretin ardından Türk sporunun önemli isimlerinden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Özbek burada yaptığı kısa açıklamada ise, "Her sene yaptığımız gibi bu sene de Ali Sami Yen Bey'in mezarına yaptığımız ziyaretle başlıyoruz. Kuruluş etkinliklerimiz bugün başladı, yarın devam edecek. Büyüklerimizi hatırlamak, onların nasıl bir emanet bıraktıklarını hatırlamak çok önemli. Bizim görevimiz onların bıraktığı emaneti en iyi şekilde temsil etmek ve dünya markası olan kulübü daha yükseklere taşımak. Sayın Süleyman Seba da Türk sporuna önemli hizmetler vermiş biri. Onu unutmak mümkün değil. Her kim Türk futboluna bir şekilde katkı vermişse bizlerin görevi onları hatırlamak. Böyle iki değerli spor adamının mezarlarının birbirlerine yakın olması ve bizim ziyaretimiz ebedi dostumuz Beşiktaş için yapmamız gereken bir husus" diye konuştu.