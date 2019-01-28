Galatasaray'da 02:14'te paylaşım! Transfer mi geliyor?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray gece yarısı sürpriz bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından gece 02.14'te sürpriz bir paylaşım yapıldı.
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızı yönetimin yer aldığı fotoğrafta "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar" şeklinde mesaj verildi.
Gece yarısı yapılan paylaşımda "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda transfer tahtası sansürlenmiş şekilde servis edildi.
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