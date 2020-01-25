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GeriFutbol Galatasaray'a Yuto Nagatomo için Bologna'dan transfer cevabı
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a Yuto Nagatomo için Bologna'dan transfer cevabı

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Galatasaray'a Yuto Nagatomo için Bologna'dan transfer cevabı

İtalya Serie A takımlarından Bologna cephesinden, Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo için açıklama geldi.

Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ile ilgilendiği iddia edilen Bologna'dan transfer cevabı geldi.

Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Japon futbolcu ile ilgilenmediklerini açık bir şekilde belirtti.

Bigon, ''Ara transfer dönemi takıma takviye yapmak için zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz ancak defans için genç, güçlü bir oyuncu bulabilirsek alacağız, onun dışında ilgilenmiyoruz. Bu yüzden Nagatomo da gündemimizde değil.'' sözlerini kullandı.

Galatasaraya Yuto Nagatomo için Bolognadan transfer cevabı

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