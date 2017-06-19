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Galatasaray’a yeni sponsor!

Oyunculara yönelik kulaklık, klavye, mouse ve yüksek performanslı bellek gibi kaliteli ürünleriyle dikkat çeken HyperX, Galatasaray Esports takımına sponsor oldu.

Hürriyet Haber
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Son yıllarda dünya çapında başlı başına bir sektör ve profesyonel bir spor dalı haline gelen espor, ülkemizde de hızla büyüyor.

HyperX’in Galatasaray Esports takımına verdiği sponsorluk desteği, esporun ülkemizde bir kademe daha ilerlemesine ve daha büyük kitlelere yayılmasına katkıda bulunacak.

2017 League of Legends Kış Mevsimi Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takım kadrosunda çeşitli değişikliklere gitti ve takım koçunu da değiştirerek temelini daha sağlam bir hale getirdi. Yaz sezonuna giren espor camiasında, Galatasaray Esports’un yenilenmiş kadrosu ve HyperX’in de desteğiyle daha iyi yerlere gelmesi bekleniyor.

 

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