Galatasaray'a yeni Selçuk İnan! Mert Hakan...

Süper Lig’de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa’da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan’ını buldu.

DEVRE ARASI BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Şampiyonlar Ligi’nde galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar gol dahi atamazken ligde ise 3’ü son Sivas maçında olmak üzere 8 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırabildi. Beklentilerin çok altında kalan bazı futbolcularla vedalaşması beklenen Galatasaray’da Fatih Terim de “Ocak ayında ne olacak, ocak ayına kadar neler olacak, Galatasaraylılar’a izah edeceğim” derken genç oyunculara şans vermediği için duyduğu pişmanlığı dile getirmişti.

FATİH TERİM YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Bu sözlerinin ardından Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yenerken sonrasında çıkılan Real Madrid mücadelesi ise kaybedildi. Fatih Terim bir yandan ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde kazanan ve devamlılık sağlayan bir takım yaratmak için çabalarken diğer yandan da gidecek ve gelecek yeni isimler ile ilgili çalışmalar yapıyor.

LINNES DÖNECEK, ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPILACAK

Asist Analiz'in haberine göre; Yapılacak ilk operasyonun lisansı askıya alınan Martin Linnes’in takıma döndürülmesi beklenirken transfer listesinin ilk sırasındaki ismin komple bir orta saha oyuncusu olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş olduğu öğrenildi.

Futbola Oyak Renault’nun alt yapısında başlayan Mert Hakan alt liglerde oynadıktan sonra 2017-18 sezonunun başında Sivasspor’a transfer oldu. İlk sezonunda 22’si lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta şans bulurken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. 2. sezonunda ise yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle biri U21’de olmak üzere 9 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol attı.

TAKIMIN EN GOLCÜ 3 OYUNCUSUNDAN BİRİ

Bu sezon ise 8 lig maçının tamamında ilk 11’de sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu 10 numara olarak da merkez orta saha olarak da görev yapıyor. Savunma arkasına attığı derin paslar ile takıma hücuma çıkaran oyuncuların başında geliyor.

Ağırlık olarak orta sahada oynasa da kariyerinde sağ kanatta da görev yapmışlığı var. Oyun zekası ile ön plana çıkan teknik yeteneklerinin yanı sıra taktik bilgisi de yüksek bir futbolcu olan Mert Hakan asistlerinden çok golleri ve kilit pasları ile de dikkat çekiyor. Bu sezon attığı 3 golle Fernando ve Yatabare ile birlikte takımın en skorer Sivas’ın başarısında önemli rol oynadı. Kariyeri boyunca çıktığı 152 maçta 58 gol atarken 3 de asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Bu sezon Galatasaray’da son senesi olması beklenen Selçuk İnan’ın yerini yerli bir futbolcu ile doldurmak isteyen Galatasaray mevkisinin en iyi isimleri arasında yer alan Mert Hakan’ı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da bu transferi daha cazip hale getiriyor. Sarı-kırmızılıların transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirebilmek için Sivasspor’un kapısını çalması bekleniyor.

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