Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda Harry Kewell sürprizi!
Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı kırmızılı ekibin Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi plaket alacak.
Galatasaray yönetimi Başakşehir maçı öncesinde, eski futbolcusu Harry Kewell'ı onurlandıracak.
Sarı kırmızılı takımın eski oyuncusu Harry Kewell'a Başakşehir ile oynanacak maç öncesi plaket takdim edilecek.
Kewell, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynacağı maçı tribünden takip edecek.
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