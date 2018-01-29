Galatasaray'a transfer için yeşil ışık yaktı!

Gomis-Eren ikilisine alternatif bakan Galatasaray'ın radarına Osmanlıspor'dan Umar Aminu takıldı. İki kanatta ve forvette görev yapabilen Aminu için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferini gündemine getirdiği 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız konuştu. Aminu, "Transfer iddialarını ben de duydum ama resmi bir gelişme yok. Elbette teklif gelirse değerlendiririm. Galatasaray gibi büyük bir kulübe hiçbir futbolcu 'Hayır' demez. Kendime güveniyorum ve potansiyelimi biliyorum. Eski takım arkadaşım Ndiaye gibi bir gelişim gösterebilirim. Büyük takımda oynamaya hazırım" dedi.

OYUN STİLİ FARKLI

Adam geçmeyi sever. Kanattan içeri sıkça girer. Faul sayısı fazladır. Top çalmayı sever. Top kaybı fazla. (Sabah)