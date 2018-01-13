« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray'a, Trabzonspor'dan transfer çalımı!

Galatasaray'a, Trabzonspor'dan transfer çalımı!

Bordo mavililer, transferde sürpriz bir isme yöneldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan dünyaca ünlü Fransız golcü Loic Remy için harekete geçti. Sezon başında da ismi gündeme gelen ancak İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olan 31 yaşındaki yıldız için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibi, transferde büyük mesafe kat etti.

Daha önce teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından izletilen ve maliyet araştırması yapılan Remy'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip imza atacağı ileri sürüldü. Las Palmas'tan alacaklarına karşılık bonservisini alacağı öğrenilen Fransız yıldız ile yıllığı 1.8 milyon euro'dan anlaşma sağlandığı ve 2,5 senelik mukavele yapılacağı iddia edildi. (Fotomaç)

transfer haberleriAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ