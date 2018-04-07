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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
A.A
07.04.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Galatasaray'a TOFAŞ çarptı

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Galatasaray'a TOFAŞ çarptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 90-83 yendi.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Şahin, Ali Şakacı
Galatasaray Odeabank: Taylor 2, Hardy 15, Göksenin Köksal 15, Summers 7, Ege Arar 4, Preldzic 5, Renfroe 9, Mehmet Yağmur 3, Hendrix 12, Juskevicius 11
TOFAŞ: Henry 5, Crocker 15, Morgan 26, Mejia 18, Owens 12, Barış Ermiş, Kadji 14, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan
1. Periyot: 16-25
Devre: 41-43
3. Periyot: 69-64
Beş faulle oyundan çıkan: 37.40 Summers (Galatasaray Odeabank)

Bu sonuçla TOFAŞ 19. galibiyetini elde etti. Galatasaray Odeabank ise bu sezon 14. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya 4-0'la başlayan Galatasaray Odeabank, 6. dakika içinde 9-8'lik üstünlük kurdu. Potaya giderek sayılar bulan ve savunmasını sertleştirerek 12-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-20. İlk çeyrek, TOFAŞ'ın 25-16 üstünlüğüyle geçildi.
İkinci çeyrekte rakibini top kayıplarına zorlayan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada farkı 4'e indirdi: 26-30. İlk yarı konuk ekibin 43-41'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü çeyreğin başında 44-43 öne geçen Galatasaray Odeabank'a, Mejia'nın etkili oyunuyla karşılık veren TOFAŞ, 25. dakikayı 55-50 öne geçti. TOFAŞ'ın top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Galatasaray Odeabank, 27. dakikada tekrar üstünlük kurdu: 59-57. Sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 69-64 üstün girdi.
Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 33. dakikada 72-69 öne geçti. Son bölümde az hata yapan ve üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, sahadan 90-83 galip ayrıldı.


- Orhun Ene, tekerlekli sandalyeyle sahada

Hafta için Aşil tendonundaki kopma nedeniyle ameliyat edilen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, tekerlekli sandalyeyle sahaya çıktı.
Sahaya koltuk değnekleriyle gelen tecrübeli başantrenör, takımının bençinin yanında tekerlekli sandalyede oturdu. Takımın başında ise yardımcı antrenör Yalçın Küçüközkan yer aldı. 

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