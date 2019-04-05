Galatasaray'a Stoke City’den ret cevabı
Galatasaray, Badou Ndiaye’yi 1 yıl daha kiralamak istiyor . Ancak Stoke City kulübü, kiralama teklifine sıcak bakmıyor.
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek Badou Ndiaye Stoke City'ye geri dönecek.
Stoke City'nin Sarı-Kırmızılılar'ın, "Ndiaye'yi 1 yıl daha kiralayalım" teklifine ret cevabı verdiği öğrenildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre Stoke City, tecrübeli oyuncu Ndiaye'yi 8 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlıyor.
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