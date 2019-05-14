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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

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Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile oynanacağı final maçı için Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti. Otel önünde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki Akhisarspor-Galatasaray maçı yarın saat 20.45'te başlayacak.

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"Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa finali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Terim, son günlerde çok ciddi bir algı operasyonu yapıldığını söyleyerek, "Galatasaray öyle bir konumda ki bulunduğu yer, yarışta olan olmayan ilgili ilgisiz takımların başkanlarından, yönetimlerinden, medyadan, teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı bizim maçları konuşuyor. Hukuki veya gerçekçi olmayan bir sürü argüman var. Karşılığı da yok bunun. Tabii biz bunları gülerek karşılıyoruz" dedi.
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