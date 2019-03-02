Galatasaray'a sezon sonu müjdesi! Benjamin Tetteh...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Benjamin Tetteh için Çekya'dan flaş bir açıklama geldi. 21 yaşındaki Ganalı forvetin menaceri Filip Ziek , Galatasaray ile devre arasında görüştüklerini doğrularken sezon sonu bir görüşme daha yapacaklarını belirtti.
Ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın gündeminde kalan Benjamin Tetteh için, oyuncunun menaceri Ziek’ten çarpıcı bir açıklama geldi.
Devre arasında Sparta Prag ve Galatasaray’ın Tetteh için görüştüğünü belirten Ziek, “Ancak anlaşamadılar. İki takımın da düşünceleri farklıydı. İki takım yöneticileri, masadan yaz aylarında görüşme sözü vererek ayrıldılar” ifadelerini kullandı.
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