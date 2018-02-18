Galatasaray'a şarkılı gönderme!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 22.haftaya lider girdi; ancak Kasımpaşa deplasmanında alınan şok yenilgi hesapları bozdu.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 kaybederken mücadelenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çalan şarkılar da dikkati çekti.
Stadyumda, Hande Yener’in mor şarkısının yanı sıra Mastika şarkıları çaldı. Öte yandan Kasımpaşalı bazı taraftarların Mor şarkısındaki şu sözlere eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı:
Ne oldu pek bir keyfin yok,
İstediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı sana mor renk çok,
Gelen yerimi doldurmadı mı?
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