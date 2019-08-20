Galatasaray'a PFDK'dan para cezası
Galatasaray, Akhisarspor ile oynana Süper Kupa mücelesinde taraftarların neden olduğu olaylardan ötürü para cezasına çarptırıldı.
TFF resmi sitesinden yayımlanan bildiride, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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