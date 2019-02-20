Galatasaray'a pasaport çilesi
Galatasaray'ın Portekiz macerası kötü başladı...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica'ya konuk olacak sarı kırmızılıların Portekiz serüveni tatsız başladı.
Maçtan 2 gün önce Portekiz'e giden Galatasaray kafilesi havalimanında pasaport çilesine maruz bırakıldı.
Kafile yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi. Hiçbir yetkilinin sarı kırmızılıları karşılamaya gelmezken, 5 saatlik uçak yolculuğu sonrası Portekiz'e ulaşan kafile, uzun süre de pasaport kontrolüne takıldı.
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