Galatasaray'a Palabıyık, Fenerbahçe'ye Özkahya! İşte haftanın hakemleri...
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Ali Palabıyık
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle