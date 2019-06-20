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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu

Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak için sıraya girdi. Transferde Milan, Juventus, Roma, Schalke 04, M’Gladbach, Monaco, Porto gibi kulüplerin isimleri geçerken, konuşulan rakamlar 18 milyon Euro’ya kadar çıktı. Bir sonraki satıştan Aslan’ın payına yüzde 15 düşecek.

Alman ekibi Stuttgart’a geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında satılan Ozan Kabak, Galatasaray’a yine para kazandırmaya hazırlanıyor. Takımın mali açıdan sıkıntı yaşadığı bir dönemde fedakârlık yaparak Stuttgart’ın teklifini kabul eden Ozan, ne yazık ki ilk sezonunda Kırmızı-Beyazlılar’la birlikte küme düşmüştü.

Teklif yağıyor...

Ancak kısa sürede gösterdiği performansla hem Almanya’daki takımların hem de Avrupa’nın devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stopere teklif yağdığı bildirildi. Son olarak Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalya’dan Milan’ın kadrosuna katmak istediği Ozan için ayrıca Schalke 04, M’Gladbach, Milan, Juventus, Roma, Porto ve Monaco devrede. Konuşulan rakamın 18 milyon Euro’lara kadar çıktığı, transferin bu rakama bitmesi durumunda Cim Bom’un bu satıştan alacağı payın yüzde 15 olacağı bildirildi.

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