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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.09.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı

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Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray’a konuk olacak Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel, maç öncesi yaptığı açıklamada, büyük bir takıma karşı deplasmanda oynayacaklarını belirterek, Falcao’ya da özel önlem almayacaklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak Uruguaylı yıldız Cavani hakkındaki soruyu yanıtlayan Alman teknik adam, “Cavani’nin şu anda herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketlerinin hızlanması gerekiyor ve topa vuruşlarında henüz rahat değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor onun için” ifadelerini kullandı.

Cavani’nin yanı sıra yeni transfer Icardi’nin de 2 ay top oynamadığına dikkat çeken Tuchel, “Kendisini geçen hafta Bordeaux maçında 10 dakika denedik. Bugünkü antrenmanda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Takıma tekrar dönmesi kolay değil tabii ki. Bugünkü antrenman belli olacak. Mbappe ve Moting’in de antrenmanlardaki durumlarına bakacağız ve karar vereceğiz” diye konuştu.

“Büyük bir rakibe karşı oynayacağız”
Bordeaux maçında forma giyen Neymar’ın cezalı olduğunu hatırlatan Thomas Tuchel, “Eksiklerimizi hesaplayarak bu maçtaki 9 numara arayışımız belli olacak. Mbappe ile de aramızda konuştuk ve yol haritamızı çizdik Önünde zaman var ve son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Güvenini tam olarak geri kazanması gerekiyor. İlk oynadığı maçta iyiydi ve mental olarak daha iyi hale gelecek” dedi.

Galatasaray deplasmanında yaşayacakları atmosferle ilgili olarak herhangi bir çalışma yapıp yapmadıkları da sorulan Tuchel, “Farklı bir çalışma gerçekleştirmedik. Herkes bana Galatasaray maçlarının atmosferlerinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir rakibe ve büyük bir atmosfere karşı oynuyoruz. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Falcao’ya önlem almayacağız”
Real Madrid galibiyetinin ardından nasıl bir Paris Saint-Germain izleneceğinin cevabını veren Alman çalıştırıcı, “Her maç daha farklı ve daha zordur. Real Madrid maçında iyi oynadık ama o maç 3-0 bitti ve geride kaldı. Bu maçta da evimizde değiliz. Bu 90 dakikada daha zor şartlarda misafir takım olarak oynayacağız ve her şey yeniden başlayacak. Bu da bizim için fırsat. 3 tane iyi maç yaptık, Real Madrid, Lyon ve Bordeaux. Her maç daha iyi olmamız ve kendimizi yeniden ispat etmemiz gerekiyor" dedi.

Falcao’ya önlem alıp almayacağı da sorulan Tuchel, “Sadece Falcao değil, bunun dışında çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Falcao’yu biliyoruz. Onun gibi bir 9 numaraya karşı oynamak zordur. Dikkatli olmalıyız ama kendisine özel bir önlem almayacağız. Kendisini tanıyoruz ve oyuncularımız da kendisini oldukça iyi tanıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak forvet bölgesiyle ilgili konuşan Thomas Tuchel, “Real Madrid maçında da Bordeaux maçında da forvet bölgesine çözüm bulduk. Bu maçta da bulacağız. Belki 2, hatta 3 forvet deneyebiliriz. Bu akşam yapılacak antrenmanın ardından akşam bir toplantımız olacak. Belki bu akşam belki de yarın sabah ilk 11’i belirleyeceğiz ama bir şekilde bu konuya da çözüm bulacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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