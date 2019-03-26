Galatasaray'a Mitroglou'dan kötü haber
Galatasaray'da Mitroglou'nun alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
Galatasaray golcü futbolcusu için, "Mitroglou’nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı.
Sarı kırmızılı ekibin bugünkü idman raporunda Yunan golcünün yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği vurgulandı.
Galatasaray, 2018-2019 Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dâhilindeki kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Konstantinos Mitroglou’nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Türkiye A Milli Takımı’ndan dönen Emre Taşdemir, günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.
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