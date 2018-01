Galatasaray'a mesaj yolladı! Kolay olmayacak...

Ligin ilk yarısında 4 büyük takımdan sadece Galatasaray'a karşı mağlubiyet gören Sudumica, " Bu maça rövanş olarak bakıyoruz. 4-1'in rövanşına çıkacağız. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak" dedi.

İşte lİgin en renkli teknik adamlardan biri olan Sudumica ile Galatasaray maçı öncesinde yaptığımız söyleşi..

SAHADA HERŞEYİMİZİ VERİP RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ

- Bugün Galatasaray’a karşı oynayacaksınız. Neler söylersiniz

- İstanbul’da Galatasaray’a 4-1 kaybetmiştik. Biz bu maça rövanş gözü ile bakıyoruz. 4-1’lik maçın rövanşı olarak görüp buna göre hazırlanıyoruz.

Herkesin emin olacağı bir şey söyleyebilirim. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak.

Biz evimizde iyi oynuyoruz. Kolay kolay maç kaybetmiyoruz. Bizim için de zor maç. Galatasaray için zorlu bir deplasman.

Galatasaray’ın büyük futbolcuları var, büyük bir hocası var. Ve Galatasaray büyük bir kulüp. Bakalım kim kazanacak.

Ama tekrarlayayım Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Biz zaten ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş’a karşı mağlup olmadık. Bir tek Galatasaray’a kaybettik. Yarın da bu kez kazanan biz olup durumu eşitlemek istiyoruz.







İLK MAÇ OLMASA O SONUÇ ÇIKMAZDI

- Neden bir tek Galatasaray’a kaybettiniz sizce?

- İlk maçtı. 17 yeni futbolcu katılmıştı aramıza. Ve yeni bir hoca. Kolay değil. Zaten ilk maç olmasa idi öyle bir skorda ortaya çıkmazdı.

TERİM'İN GELMESİ MAÇI BİZİM İÇİN ZORLAŞTIRDI

- Fatih Terim’i tanıyor mu? Terim’in elmesi bu maçı Kayseri açısında daha da zorlaştırır mı?

- Fatih Terim, futbolcularını motive etmeyi çok iyi bilen bir hoca. Türk futbolunu da yakından tanıyor. Tabii ki bizim açımızdan zor olacak. Fatih Terim’in de Galatasaray’ın başına geçmesi işimizi zorlaştıracak. Fatih Terim’i sadece isim olarak tanıyordum. Yüz yüze hiç tanışmamıştık.



3 TAKIM SÜRPRİZ YAPABİLİR

- Sizce şampiyonluk yarışında size göre kim önde? Ve en iyi oynayan takım hangisi?

-

Şampiyonluk yarışının en büyük adayları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir...Bu 4 takım şampiyonluk şansı olan takımlar. Bir adım daha öndeler...Ama Göztepe, Trabzonspor ve Kayserispor’da sürpriz yapabilir.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ O SAÇMA SAPAN HATA OLMASA ZİRVEDEYDİK HİÇ HAKEM KARARI İLE PUAN ALMADIK

- Trabzonspor ve Başakşehir maçında 4 puanımız çalındı demiştiniz. Bizde hakem hatası ile maç kazanalım demiştiniz...Neler söylersiniz

- Sadece Trabzonspor ve Başakşehir değil...Bunların arasında Beşiktaş maçı da var. Umut’un pozisyonunun penaltı olmadığını söyleyebilirim. Bunu ben değil birçok kişi söyledi.

Başakşehir’in verilen golü, doğru karar uygulanıp Adebayor’un eline çarptığı için verilmese idi. Beşiktaş’a verilen saçma sapan penaltı kararı olmasa idi, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarındaki o 2 net hata olmasa biz bugün 30 değil 34 puanla Galatasaray karşısına çıkacaktık.

Ama Türk hakemleri hakkında bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlar hata yapar. Onların da hata yapma lüksü var. Bunun gibi kaybettiğimiz 3-4 puan daha var.

Daha yukarıda, ilk 4 içinde olabilirdik. Hakem kararları ile kazandığımız bir maç yok!

Futbol benim hayatımda ilk sırada. Ailemden önce geliyor. Ailemi futbol yüzünden 2.plana atıyorum. Belki 8 senedir ailemle tatil yapamıyorum. Bu da futboldan kaynaklanıyor.



LUCESCU'YA SABIR GÖSTERİN AVRUPA ŞAMPİYONASINA GÖTÜREMEZSE BAŞARISIZ DEYİN

- Lucescu, Türkiye’de çok eleştiriliyor. Kendisi neler söyler?

- Lucescu’nun bu ağır eleştirileri hak etmediğini düşünüyorum. Shaktar Donetsk’i, şampiyon yaptı, UEFA Kupası kazandırdı. Türkiye’de hem Beşiktaş hem de Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Sizce bu bir şans mı? Bunlar şansla başarılabilir mi? Şans olsa yabancı bir hoca 2 farklı takımı şampiyon yaptı. Lucescu benim çalıştığım en iyi hocalardan bir tanesi. Çok büyük bir değer dünya futbolu için. Kendisini seviyorum ve ona saygım sonsuz. Türk futbolunda neler oluyor, bilmiyorum ama daha 5 ay önce gelen hoca için bunlar çok ağır sözler.

Lucescu daha Türkiye A Milli Takımına yeni geldi. Milli takım hocalığı zor. Türk teknik adamları seviyorum ve saygı duyuyorum. Ama yabancı bir teknik adama da zaman verilmeli, sabır gösterilmeli. Lucescu’ya 1-2 sene zaman verin eğer Avrupa Şampiyonasına götüremezse bu başarısız olduğunu gösterir. Türk futbolu Lucescu’ya sabır göstermeli.





BENİM BAVULUM HER ZAMAN HAZIR YUKARIDA TÜRKİYE'DE HERKES İYİ BİR HOCA SUÇLU O ZAMAN DAHA ÇOK PARA VERSİNLER

- Türkiye’de hep başarısızlık durumunda hocalar gider. Bunun için neler söyler?

- Bütün sorumluluğu teknik adamlara yıkmak istiyorlarsa bence kat kat daha fazla maaş ödemeleri gerekiyor. Olumsuz ve kötü sonuçlarda ilk gönderilen hoca oluyor. Halbuki bu bir grup ve takım işi. Futbolcular, başkanlar, yöneticiler, kulüp çalışanları suçlu değil. Sadece hoca suçlu.

Bu Türkiye’nin mantalitesi. Çok değişik bir durum. Sadece burada gördüm bunu. Alınan kötü sonuçlardan sonra anında hoca gönderiliyor. Değişik cidden...

Her hafta bir hoca gönderiliyor. Belki beni de gönderecekler. Her şey olabilir futbolda. Benim bavulum her zaman hazır zaten yukarıda. Ben bavulumu her zaman hazır tutarım.

YALAN SÖYLEYEMEM BANA DA BU TABLO SÜRPRİZ OLDU

4 gol yediğiniz Galatasaray maçından sonra Ligin ilk yarısındaki performans sürpriz oldu mu?



Yalan söylemek istemiyorum. Bunu beklemiyordum. Ama her geçen gün antrenmanlarda her maçtan sonra bunun olacağına inanmaya başladım. Ama Galatasaray maçından sonra da bu tabloya ulaşacağımızı beklemiyordum.



Hedefiniz kaç puan toplamak?



Ben bir kahin değilim ama herkesin bir hedefi olur. 20 puan ve fazlasını ikinci yarıda toplamak istiyorum.



ELLERİMİ BAĞLAYIP KULÜBEDE OTURAMAM

Çok hırslı bir yapısı var, sanki oyuncuları ile sahada oyunun içinde...



Antrenörlük yapmaya başladığım ilk günden itibaren ben böyleyim. Bu benim karakterim. Bir insanın karakterini değiştiremezsiniz. Ben böyleyim. Yedek kulübesinde ellerini bağlayıp oturacak tarzda bir insan değilim. Futbolcularla sahada oyunu yaşıyorum.