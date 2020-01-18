Galatasaray'a Mert Çetin'den kötü haber | Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mert Çetin, İtalya'da kalıyor. İtalyan basınının haberine göre Serie A takımlarından Hellas Verona, genç futbolcuyu kiralamaya çok yakın...

Bir başka Türk stoper Koray Günter'in de kiralık olarak formasını giydiği Verona'nın Mert'i de kadrosuna ekleyip stoper tandemini Türklerden oluşturacağı iddia edildi.

Roma'nın İtalya tecrübesini arttırması adına Mert Çetin'i Verona'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.





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