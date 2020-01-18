MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'a Mert Çetin'den kötü haber | Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Galatasaray'a Mert Çetin'den kötü haber | Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a Mert Çetin'den kötü haber | Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'a Mert Çetin'den kötü haber | Son dakika transfer haberleri

Stoper takviyesi olarak Roma'dan Milli futbolcu Mert Çetin'i isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Koray Günter'in takımı Hellas Verona, bir başka Türk stoper Mert Çetin'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mert Çetin, İtalya'da kalıyor. İtalyan basınının haberine göre Serie A takımlarından Hellas Verona, genç futbolcuyu kiralamaya çok yakın...

Bir başka Türk stoper Koray Günter'in de kiralık olarak formasını giydiği Verona'nın Mert'i de kadrosuna ekleyip stoper tandemini Türklerden oluşturacağı iddia edildi.

Roma'nın İtalya tecrübesini arttırması adına Mert Çetin'i Verona'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaraya Mert Çetinden kötü haber | Son dakika transfer haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle