Galatasaray'a Mariano müjdesi!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle 14 Şubat Perşembe günü karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümününde salonda bireysel kuvvet çalışması yapıldı.
Topla ısınmanın ardından idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Mariano, antrenmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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