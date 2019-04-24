Galatasaray'a Malatya’da coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Malatya’ya geldi.
Özel bir uçakla saat 18.00'de Malatya’ya inen Galatasaray kafilesini havaalanı önünde taraftarlar karşıladı.
Futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim’e yoğun sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını karşıladı.
Taraftarların yoğun ilgisi altında otobüse binen sarı-kırmızılı kafile kamp yapacağı otele geçmek üzereyken yaklaşık 100 kişilik taraftar gurubu yol kenarında meşale yakarak takımlarına destek verdi.
Evkur Yeni Malatyspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı 0-0 beraberlikle bitmişti.
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