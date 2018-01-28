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Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu...

Ara transfer dönemimde Galatasaray'ın gündemine gelen Ahmed Musa'dan Cimbom'a kötü haber geldi. Leicester City'nin Nijeryalı santrforunun eski kulübü CSKA Moskova'ya kiralanacağı öğrenildi.

Hürriyet Haber
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Leicester City'nin santrforu Ahmed Musa'yı almıştı. Ne var ki Nijeryalı santrforla ilgilendiği iddia edilen Sarı Kırmızılı yönetime oyuncudan kötü haber geldi.

Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Leicester'ın golcüsü, 1,5 yıl önce 19,5 milyon euro karşılığında transfer edildiği eski kulübü CSKA Moskova'ya kiralanacak.

HAYAL KIRIKLIĞI
2016 yazında geldiği Premier Lig kulübünde şimdiye dek yalnızca 6 gol kaydedebilen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Musa'nın önümüzdeki günlerde Moskova'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. (Fanatik)

Galatasaraya kötü haber Yıldız futbolcu...

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