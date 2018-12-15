Galatasaray'a kötü haber! Transfer...
Adı sarı kırmızılı takımla anılan bir yıldız elden kaçtı.
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden ve Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Beijing Sinobo Guoan forması giyen İspanyol oyuncu Jonathan Soriano'yu transfer ettiğini açıkladı.
GALATASARAY İLGİLENİYORDU
Kulüpten yapılan açıklamada, Jonathan Soriano ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi. Forvet arayışında olan Galatasaray'ın da Soriano ile ilgilendiği iddia ediliyordu. (Fanatik)
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