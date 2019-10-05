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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.10.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Falcao daha fazla dayanamadı!

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Gençlerbirliği deplasmanına götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmadı, hazır olmamasına rağmen limitleri zorladı, ama daha fazla dayanamadı. Falcao, ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı. Luyindama ve Lemina da İstanbul’da kaldı.

Süper Lig’deki son iki maçından da beraberlikle ayrılan ve milli ara öncesi Gençlerbirliği’ni mağlup ederek zirve yarışında, “Ben de varım” demek isteyen Galatasaray, Başkent’e çok önemli eksiklerle gitti.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle Ankara’ya götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi’den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı. Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edilecek.

Tüm planlar değişti

Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de Andone’nin oynaması bekleniyor. Ancak Aslan’daki tek eksik Falcao değil. PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Luyindama ile birlikte sakatlık sonrası düz koşulara dün başlayan Lemina, İstanbul’da bırakıldı. Savunmada Luyindama’nın yerine Donk’un oynayacağı tahmin ediliyor. Lemina’nın yokluğunda da orta sahanın merkezinde Nzonzi, Seri ve Belhanda görev yapacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Galatasaray’da Mariano, Marcao ve Ömer Bayram ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, milli ara sonrası Sivasspor’la oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

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Galatasarayda Falcao daha fazla dayanamadı

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